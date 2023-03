“¡Se lo presenté yo!”: Luis Slimming revela que ex pareja lo cambió por imitador de Ana Gabriel

Este viernes se vivió un especial de humor en el programa de Chilevisión, Podemos Hablar, que contó con cuatro invitados de lujo: Maly Jorquera, Pamela Leiva, Diego Urrutia y Luis Slimming.

Este último, quien triunfó en la reciente versión del Festival del Huaso de Olmué, sacó carcajadas al contar una particular anécdota amorosa durante el punto de encuentro.

Todo comenzó cuando Jean Philippe Cretton, animador del espacio, invitó que pasaran al medio del estudio quienes se sentían identificados con la frase “nadie sabe para quién trabaja”.

Ante esto, Slimming partió señalando que “hace muchos años atrás tenía una relación a distancia con una chiquilla, antes de conocer a mi señora”. Sin embargo, detalló que con el paso del tiempo este romance no prosperó.

“Terminó conmigo ponte tú en enero y yo dije ‘pucha, qué triste’, y le pregunté ‘¿es por otra persona?’ y me dijo ‘no, obvio que no’“, indicó el comediante.

Con el pasar de los días, quiso saber sobre su ex pareja a través de redes sociales. “Me metí como a su Facebook y caché que a la semana estaba andando con un tipo que salía en Mi Nombre Es“, reveló, sorprendiendo a sus colegas.

“Era el doble de Ana Gabriel, ni siquiera me cagó con el doble de Chayanne. Me cagó con el doble oficial de Ana Gabriel, que se lo presenté yo. Ella no veía el programa, yo le decía ‘hay un hue… tan bueno los domingos’ y yo mandando SMS como los hue… y ella cagándome con él”, contó entre risas.

En ese contexto, Pamela Leiva le preguntó si su ex “pinchó con él vestido de Ana Gabriel”, ante lo cual el guionista se limitó a contestar “no quise saber detalles. Hay cosas que es preferible no saber. Ahora me carga Ana Gabriel”.

Por su parte, Cretton consultó si ha vuelto a saber de su ex pareja después de la ruptura y si aún continúa con el imitador de la cantante mexicana. “Creo que ella después tuvo un hijo con él, un Ana Gabriel chiquitito. Ojalá sigan juntos y que hayan sido muy felices”, cerró.

