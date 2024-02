Luis Slimming y su sincera opinión sobre las pifias en Viña: “Es parte del aprendizaje”

Luis Slimming será el encargado del humor en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2024, compartiendo escenario con el grupo mexicano Maná y los australianos Men At Work.

El comediante pisará por primera vez el escenario de la Quinta Vergara, luego de un productivo año 2023 tras presentarse en el Festival del Huaso de Olmué.

De cara a su debut en Viña, Slimming fue consultado sobre las pifias que recibió en un show en Chile Chico a fines de enero.

Luis Slimming y su opinión sobre las pifias

“El Monstruo del Festival de Viña para mí es como el mar, es bonito, algo que quiero conocer, pero le tengo miedo y respeto”, afirmó Luis durante su conferencia de prensa realizada este lunes.

El ex guionista de humoristas como Edo Caroe y Fabrizio Copano reconoció que “hay gente que no ha vuelto (de las pifias). Creo que la analogía es muy buena. Este es un escenario con el cual soñé de chico, sé que lo dicen todos pero es verdad”.

“Esto es una mezcla de tirarse al vacío y no saber lo que va a pasar. Y el tema de las pifias es parte del aprendizaje. Yo no conozco a colega que no haya pasado un show malo, es parte del aprendizaje de cada show. De cada show malo y bueno se aprende”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “cada escenario tiene sus propias complejidades” y, en el caso de Viña, replicó “muchas cosas” que hizo en el marco de su debut en Olmué, como probar su rutina con diferentes públicos y reajustar algunos chistes.

“A mí me gusta hablar mucho de actualidad, y los chistes sobre eso van muriendo rápido porque pasan cosas nuevas. De eso me he preocupado, que esta sea una rutina transversal, que sale tarde por la tele. Trato de jugar con todas esas variables para que el show salga lo más divertido posible”, explicó.

Finalmente, puntualizó que su actuación tendrá “un humor político un poco acorde a la sensación que está hoy en día. Quizás en Olmué veníamos un poco polarizados y era más difícil. Hoy quizás la cosa es más tranquila, pero mi rutina va por un lado más conciliador“.

