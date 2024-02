Luis Slimming, el comediante que dejó las matemáticas para llegar a Viña 2024: “Era bien triste mi futuro”

Nombrado en el circuito del humor como el “cerebro de la comedia chilena”, Luis Slimming, es un viejo conocido que tras años de ascendente y metódica carrera, finalmente hará su debut en el Festival de Viña del Mar el próximo martes 27 de febrero.

Si bien cocinó a fuego lento su reputada marca personal con actuaciones en bares y clubes de comedia, saltó a las grandes ligas en 2018 con su exitosa presentación en el Festival del Huaso de Olmué, donde anotó el segundo peak de rating más alto del certamen, solo por detrás de Bombo Fica.

Con 37 años de edad y un largo historial de colaboraciones para otros comediantes, el oriundo de Santiago atravesó un largo camino para llegar al escenario más importante de Latinoamérica, pues un dato que no muchos conocen es que fue profesor.

Los inicios de Luis Slimming como profesor de matemáticas

Antes conducir un exitoso espacio de entrevistas en YouTube y participar de un estelar de televisión, Luis Slimming estaba empecinado a seguir el camino de la docencia y las matemáticas.

Según ha contado en diversas entrevistas, al terminar cuarto medio optó por estudiar Licenciatura en Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica. “Me imaginaba como profe. Todavía tenía la ilusión de estudiar más matemática, un posgrado o algo”, dijo en La Tercera.

“Después me fui dando cuenta de mis limitaciones. No sé si sea la inteligencia, pero al menos no tenía la cabeza para ser un matemático como la gente que me rodeaba. Tenía compañeros que de verdad eran brillantes”, aseguró.

Por lo mismo, comenzó a sopesar las circunstancias y reflexionar en torno a su futuro. “No quiero sonar pesado, pero, sin mentirte, me imaginaba una vida bien triste siendo profesor. Ganando una platita. Estaba soltero en ese tiempo y me veía así por muchos años“, reflexionó.

“Era bien triste mi futuro. Además que tenía una personalidad así. Era muy pesimista. Me estaba yendo un poquito bien y pensaba ‘algo va a pasar, se va a morir mi mamá. Algo va a pasar’”, añadió en la conversación.

Afortunadamente, según comentó, pudo atravesar el momento gracias a la atención de un especialista: “Estuve así viviendo muchos años, hasta que ya en terapia superé ese mal presentimiento“, contó al medio.

¿Cómo llegó Luis Slimming a ser comediante?

No fue hasta el 2011 cuando Luis Slimming, tras años de afición al humor, decidió pegar el salto a la comedia. Todo inició luego que sus compañeros de universidad lo invitaron a un bar donde había “micrófono abierto”.

“Pensaba en nombres como Alvarito Salas y decía ‘ellos son los buenos’. No veía en el humor una carrera. Era más una cuestión de personalidad que me podía servir para trabajar en equipo, para coquetear, y eso no más. Nunca sentí que iba a ganar plata de eso“, dijo al medio antes citado.

Sin embargo, algo pasó: “Unos compañeros me invitaran a un micrófono abierto al bar ‘El Cachafaz’ de Guardia Vieja. Esto fue el año 2011 y justo cuando fui en el público había un productor entremedio y me metió a ‘Coliseo Romano’. Pero salí eliminado en el capítulo 2”, relató a The Clinic.

Aunque pasó sin pena ni gloria en el programa de televisión, no todo fue negativo, pues sirvió como impulso para comenzar una carrera tras bambalinas, siendo guionista para varios comediantes consagrados del país.

“En octubre del 2011 fue la primera vez que hice una rutina de stand up, en esa oportunidad estaba la Jani Dueñas, la Paloma Salas y más personas”, desclasificó en el sitio.

“Tengo una foto en Facebook de ese momento. Como quedé con una mala experiencia en el escenario, me dediqué a escribir solo chistes hasta el año 2017, ahí comencé a subirme de nuevo a los escenarios hasta el día de hoy”, recordó Slimming.

