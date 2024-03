Luis Slimming puso fin a polémica con el Flaco y contó conversación previa al festival

Luis Slimming estuvo como invitado en Contigo en la Mañana, donde repasó su rutina en el Festival de Viña y abordó la polémica con Paul Vásquez, el Flaco de Dinamita Show.

La conductora del matinal de Chilevisión fue directa y le consultó por el desencuentro con el icónico comediante. “Encontré tan ‘puntúa’ la talla, que dije ‘obviamente Luis le debe haber dicho’ y (pensé) que él te había dado el ‘vamos'”, mencionó Monserrat Álvarez.

Luis Slimming contó la verdadera razón del enojo del Flaco

“Él fue al purgatorio y nos hicieron un cara a cara, porque había pasado algo similar con una talla que iba a decir en Olmué y se enteró del chiste”, comenzó diciendo Don Comedia. Luego, el libretista también reveló que en ese encuentro el Flaco le dijo “mientras sea en pos del humor, di lo que quieras”.

Según comentó luego el matemático, el chiste en cuestión (que finalmente no salió en Olmué), era “mucho más zarpado que lo que dije en Viña”, por lo que no se frenó en incluir su mención en la rutina de Viña.

“A mí lo que me daba risa era el cálculo matemático más que el hecho mismo”, explicó luego el triunfador de Viña, quien confirmó que no hubo llamados con el comediante.

“Yo creo que él se quedó con la idea del chiste que no me dejaron contar en Olmué, que ese sí era más pesado que el que conté en Viña”, contó después.

En medio de la conversación, JC Rodríguez explicó que pese a que “no hay que tener dobles discursos en el humor”, algunos se pueden molestar, como el caso de Yerko Puchento y las imitaciones de Stefan Kramer.

“Yo me quedé con el permiso de él que me dio en la tele, pero creo que a él le da lata la insistencia“, recalcó el comediante. “No me arrepiento, porque mi pega era hacer reír a la Quinta y se rieron, yo traté de ser lo más respetuoso posible, siendo que fue algo que contó el Flaco”, aclaró luego.

“Siento que no lo traté mal, pero es muy probable que a él le moleste que ‘oye, hace 21 años dejé la hu… ¿hasta cuándo me siguen molestando?’ (…) pero fue un chiste, no más“, cerró Don Comedia.

