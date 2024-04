Luli contó dramático episodio durante vacaciones en Tailandia: “Si no llegaba a la clínica, me moría”

Nicole Moreno, conocida popularmente como Luli, fue una de los cuatro comensales que estará en La Divina Comida, especio donde señaló el día en que estuvo al borde de la muerta en su visita a Tailandia.

En la tertulia que tendrá junto a Roberto Cox, Scarlette Gálvez, “Eskarcita”, y René de la Vega en el estelar de Chilevisión, la atleta fitness contó la terrible experiencia que la dejó marcada para siempre.

Nicole Moreno estuvo a punto de morir en Tailandia

Durante la cena que preparó la personalidad en La Divina Comida, Luli explicó que su viaje al Sudeste Asiático fue durante un periodo en que estaba reflexionando sobre su vida, pero que también hizo turismo y que recorrió cerca de 20 templos.

Sin embargo, durante su travesía, todo cambió cuando decidió comprar ostras en un carrito, generándole una gran molestia estomacal.

“Me acuerdo que me empezó a doler la guata, así mal, un retorcijón, insoportable. Sola. Yo lloraba mal, te juro que mal. De repente veo, así como un barco con una pareja, así muy feliz. Ahí les dije: ‘por favor, me duele mucho el estómago, necesito devolverme'”, detalló Nicole Moreno.

Tras ello, Moreno prosiguió con la complicación de su dolencia, teniendo que asistir a un recinto médico para ser estabilizada en medio de sus vacaciones.

“Llegué a la clínica y les explicaba al doctor y él no me entendía, ni yo a él. Al final terminé llamando a un amigo para la traducción. Me dejaron hospitalizada, mal. Estuve toda la noche con suero. Y después el médico le dice a mi amigo que si yo no llegaba a la clínica me hubiera muerto, te juro. Me hubiera muerto, me intoxiqué mal“, concluyó.

