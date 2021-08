Nicole Moreno, más conocida como Luli, debutó este jueves en las cocinas de El Discípulo del Chef para sumarse a las filas del equipo rojo, liderado por el chef Sergio Arola.

Sin embargo, su participación no estuvo exenta de chascarros y polémicas. En medio de la primera competencia, donde los famosos tuvieron que preparar un menú vegano, Moreno quiso calentar una comida que trajo de su casa para alimentarse mientras cocina.

Según explicó a las cámaras del programa de Chilevisión, esto lo hacía porque su condición de modelo fitness lo requería. “Muy poca gente entiende mi disciplina, que si no como cada tres horas mi metabolismo no se va a acelerar de la manera y no va a ganar la masa corporal que necesito para competir”.

Ante esto, no se lo ocurrió nada mejor que calentar su preparación en uno de los hornos que había en la cocina. Pero olvidó un detalle muy importante: sacar los taper.

“Los taper se derritieron”, contó entre risas, agregando que “no quiero seguir contaminando el medio ambiente, al contrario, hay que reciclar”.

Precisamente, este plato que no correspondía a la competencia fue lo que colmó la paciencia de Sergi Arola, quien le prohibió a la ex chica reality que siguiera comiendo mientras cocinaba.

“¿De verdad quieres estar aquí? Porque ni a mí me apetece perder el tiempo ni hacértelo perder a ti, por supuesto”, interpeló el español.

El ganador de dos estrellas Michelin sostuvo que el comportamiento que estaba teniendo Nicole “es una falta de respeto para el equipo. A mí me importa un bledo porque estoy a tres pisos por encima. Si vas a continuar así, avísame, y así le doy las instrucciones a Fabricio (Vasconcelos)”.

No obstante, la modelo insistió en su punto y dijo “es que así somos los atletas y deportistas“, ante lo cual Arola respondió: “¡Maravilloso! como nunca he sido deportista”.

“Me lo imagino, por eso no sabes la cultura deportiva”, arremetió Luli.