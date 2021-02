La actriz Lux Pascal dio a conocer públicamente que es transgénero y que comenzó su proceso el año pasado.

La joven de 28 años, anteriormente conocida como Lucas Balmaceda y que se hizo conocida por su papel en la serie Los 80, comentó que en julio del 2020 inició un tratamiento de reemplazo hormonal para realizar su transición.

“Para todos en mi familia mi transición ha sido algo natural. Casi algo que esperaban que sucediera”, comentó en entrevista con la Revista Ya.

En la misma línea, profundizó que “ya lo había ido conversando con mi familia entera, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer”.

Junto a esto sinceró que “siento que para mí es mucho más sencillo también moverme en el mundo como mujer. Pero yo sigo abogando por que las identidades no binarias tengan un espacio”.

Lux es hermana de Pedro Pascal, actor conocido mundialmente por sus papeles en Game of Thrones, The Mandalorian, Narcos y Wonder Woman 1984, entre otros.

“Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux”, comentó el intérprete en relación a la publicación de Lux Pascal.

Ambos también se cambiaron el apellido, poniendo en primer lugar el de su madre, Pascal, antes que el de Balmaceda.

“Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza, como que dije, ahora lo puedo intentar”, agregó la actriz que también participó en Narcos y La Jauría.

Finalmente, declaró que “me sentía muy cómoda como niña” y que “mi dicha, mi placer y, aparte, como soy artista, en todas las circunstancias que podría proyectarme como mujer alcanzaba más libertad expresiva. Siento que en los espacios masculinos siempre trataron de suprimir eso que a mí me producía tanto goce”.

En su primera cuenta de Instagram, Lux anunció ayer lunes que crearía otra e invitó a que la siguieran: “Hello chicxs… estoy evolucionando! Síganme en @luxpascal0 para saber más y seguir la evolución. Mañana será un día muy especial para mí“.

