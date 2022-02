Fue hace casi un año que la actriz Lux Pascal dio a conocer el proceso de transición que inició en 2020 mediante un tratamiento hormonal. Una noticia que comentó en la Revista Ya y que, según dijo, fue algo natural al interior de su familia.

“Ya lo había ido conversando con mi familia entera, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer“, aseguró en ese entonces.

La joven de 28 años anteriormente era conocida como Lucas Balmaceda y saltó a la fama por su papel en la serie Los 80. Sin embargo, actualmente se ha mantenido alejada de la televisión, pero utilizando sus redes sociales para dar a conocer más de su vida y cómo ha avanzado en su transitar.

Para conmemorar este anuncio, Lux nuevamente rompió el silencio en conversación con Revista Ya, protagonizando una portada que fue celebrada por muchos, incluyendo a su hermano Pedro Pascal.

Lee también: Anuel AA se compromete: el puertoriqueño decidió borrar tatuaje que lo unía con Karol G

“Al mismo tiempo de que trato de no privarme de todas las hermosas experiencias que me ha entregado mi transición, también me doy cuenta de que ya no soy una niña y que si me pego un porrazo, tengo que aprender a pararme sola“, fue parte de lo que indicó Pascal en su entrevista.

Lo que llama además la atención son las fotografías que evidencian su proceso y que puedes revisar a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Ya (@revista_ya)

Tal como se mencionó, esta portada en el medio nacional no dejó a nadie indiferente, menos a su hermano Pedro Pascal.

El actor de Narcos y The Mandalorian, compartió una imagen junto a la frase “chica de portada” acompañada deun corazón, desatando diversos comentarios que destacan el look de Lux, así como el apoyo que éste ha manifestado siempre desde su transición.

Lee también: “Me indigna”: El ingrato gesto de Ferman hacia Ali que enojó a los seguidores del Doctor Milagro