La destacada actriz chilena Luz Jiménez, recordada por sus papeles en teleseries como Romané, La Fiera y El circo de las Montini, reveló que actualmente tiene una enfermedad que le ha provocado una pérdida degenerativa de su visión.

“Sí, he tenido algunos problemas con mi vista, pero puedo vivir con eso. Lo que más me complica es que me está afectando para leer y eso para mí es fundamental”, contó la intérprete de 85 años en entrevista con El Mercurio.

En ese sentido, explicó que “tengo esta enfermedad que avanza silenciosamente. Es una falla ocular, en cierto modo, hereditaria, pero que también puede aparecerle a cualquier persona y en cualquier minuto”.

La artista confesó que se enteró de este resultado hace seis años, luego de visitar al oftalmólogo con la intención de cambiar la receta de sus lentes. “Ahí me encontré con este diagnóstico y me tuve que empezar a controlar de forma periódica”, dijo.

Si bien el tratamiento lo recibió inicialmente en el Hospital El Salvador, pero todo se volvió más complejo cuando quedó en lista de espera. “Yo tengo Fonasa, así que ahora estoy profundamente agradecida porque Chileactores me empezó a ayudar para seguir con el tratamiento”, expresó.

Sin embargo, recalcó que por el momento esta condición no la ha afectado en su vida profesional, ya que “no me han tocado ofertas de obras o papeles con mucho texto, entonces, lo que hago es que traspaso todo a un papel y lo escribo con letras bien grandes”.

“Pero el doctor, hasta el momento, me dice que no voy a perder la vista en un cien por ciento. La vista es lo último que uno quiere perder”, agregó.

Cabe mencionar que actualmente Jiménez es parte de la obra Preludio, que recorre tres testimonios de personas que han perdido o están perdiendo el sentido de la vista. Además de ella, el elenco está liderado por el actor Jorge Becker, que estuvo ciego varios meses a causa de una grave enfermedad y ahora su campo visual es muy limitado; y Fabiola Campillai, víctima de trauma ocular ocasionado por una bomba lacrimógena lanzada en su rostro.

