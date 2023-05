“Es verdad”: Revelan que Luz Valdivieso se habría separado de Marcial Tagle en medio de rumores de reconciliación

Fue a comienzos del 2022 cuando la actriz Luz Valdivieso impactó al confirmar su separación con Marcial Tagle, con quien mantuvo un vínculo por más de 20 años, del cual nacieron sus tres hijos.

Con el pasar del tiempo, la intérprete luego dio a conocer públicamente su relación con el también actor Luis Castellón, la que llegó a su fin después de varios meses.

Más allá de eso, en los meses posteriores hubo rumores en torno a su posible reconciliación con Tagle tras ser captados juntos en una playa de Brasil. Lo cual habría sido cierto, hasta ahora.

A más de un año de darse a conocer el quiebre matrimonial, y con un reencuentro de por medio, finalmente Valdivieso habría ratificado su separación con su ahora ahora esposo.

Así lo dio a conocer la periodista Cecilia Gutiérrez, quien en el programa Zona de Estrellas indicó que sostuvo una conversación con la actriz y que ella misma le manifestó que “es verdad que estamos separados nuevamente”.

Pero “no me dio más detalles del quiebre y no me dijo los motivos”, aclaró.

Por otro lado, también habían abordado el anterior término con Castellón, asegurando que esto fue “en buena onda”.

“Nunca pasó nada, no hubo ningún episodio de peleas ni nada, y por eso le interesaba aclararlo”, expuso la periodista.