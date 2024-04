Macarena confirmó el quiebre de su amistad con Eskarcita: Borró publicación

Macarena, la mejor amiga de Scarlette Gálvez, revolucionó las redes sociales al confirmar durante este jueves que terminó su amistad con la influencer y borró la publicación a los minutos.

Desde hace unos meses la dupla comenzó a llamar la atención de sus respectivos seguidores, debido a que ya no se mostraban juntas en redes sociales con tanta frecuencia como lo hacían cuando Gálvez salió de Gran Hermano Chile.

Las razones del quiebre de su amistad con Eskarcita

A través de su cuenta de Instagram, Macarena activó la dinámica de preguntas y respuestas, cuando gran parte de los usuarios aprovecharon la oportunidad para preguntar si aún mantenía una amistad con Eskarcita.

Al respecto, la joven señaló: “¿Podrían dejar de preguntarme eso, por favor? No, ya no somos amigas y no hablaré más del tema”.

La respuesta causó total revuelo entre sus seguidores, debido a que ambas mantuvieron una estrecha amistad que incluso se mantuvo intacta durante la estadía de Scarlette en Gran Hermano.

Finalmente, la joven eliminó la publicación a los minutos, sin entregar mayores detalles sobre las razones que quebrantaron la amistad entre ambas, generando una serie de diversas teorías entre los seguidores de ambas.

Revisa la historia de Instagram:

