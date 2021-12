La noche de este martes en ¿Quién es la Máscara? se vivió un “tenso” momento entre dos miembros del jurado, situación que terminó con un cambio de puesto.

Todo comenzó luego de la presentación de Caperuza, cuando los investigadores debían realizar sus apuestas para adivinar al famoso detrás de la máscara.

Antes de comentar el show que recién habían presenciado, Cristián Riquelme bromeó al preguntar “¿quién soy del jurado?” y, al mismo tiempo, se escondió, imitando a la periodista Macarena Pizarro.

Tras la broma, Cristián Sánchez dijo “la Maca, listo”, mientras que Pizarro se defendió al decir “pero es que me está mirando todo el rato y después me dice que yo copio, entonces no me queda otra”.

“Tiene razón la Maca señor Riquelme, usted no puede copiar”, dijo Julián Elfenbein. Por su parte, la periodista de CHV Noticias expresó que “¿han cachado que es picota? Me tira a partir…”.

“Te tiro a partir? Jamás…”, respondió el actor. “Es pesado conmigo”, insistió Pizarro.

Finalmente, Elfenbein le ofreció a Macarena el cambiarse puesto, ante lo que ella comentó que “es que es envidioso… Sí, quisiera”, ocupando el lugar de Mane Swett.