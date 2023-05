Macarena Venegas sorprendió al cumplir su tercer magíster y reveló su ambiciosa meta: “Es un bonito sueño”

Macarena Venegas sorprendió en sus redes sociales al compartir una emocionante e importante noticia a sus seguidores: Se graduó de su tercer magíster en la educación superior.

Así lo reveló en su cuenta de Instagram, donde compartió que obtuvo el grado académico tras cursar el programa de Relaciones Internacionales en la Universidad Austral de Argentina.

Cabe destacar que la ex candidata a constituyente por Evópoli ya había realizado el magíster de Políticas Públicas en la misma casa de estudios, por lo que fue escogida para dar el discurso de despedida en la ceremonia frente a sus compañeros.

“Comparto con ustedes el orgullo y satisfacción que siento (…) Ahora a seguir trabajando porque entre todos hacemos un mundo mejor“, escribió en la publicación de la red social.

“Estuve 5 semanas encerrada”

A varios días del acontecimiento, la abogada conversó con Las Últimas Noticias, donde entregó detalles de cómo fue la experiencia y de los sacrificios que hizo para sacar adelante el grado.

“Muchas veces no ver a los amigos y la familia. Estuve cinco semanas encerrada para sacar la tesis. Me levantaba a las 7 de la mañana, iba a trabajar y me sentaba en el computador hasta las once de la noche. Los fines de semana lo mismo”, comenzó diciendo.

A su vez, aseguró que “tienes que aprovechar todo el tiempo. No son sólo las clases, hay que tener conciencia para que te vaya bien y sacar un diploma de honor. Si todos hiciéremos las cosas con excelencia, podríamos cambiar el mundo”, agregó.