Macarena Venegas confesó que le encantaría dar clases: “No hay nada más lindo que compartir el conocimiento”

“Soy una perna, un ratón de biblioteca“. Así se define la abogada y panelista de televisión, Macarena Venegas, quien acaba de terminar su tercer magíster y que ya está pensando si continuará estudiando en 2023.

La influencer estaba matriculada en la Universidad Austral de Buenos Aires (a distancia), donde estudió una especialidad en relaciones internaciones. “Tuve mi último examen el jueves de la semana pasada, sólo me queda hacer la tesis. Tengo que entregarla el 21 de diciembre”, dijo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la jurista indicó que está viendo si pide una prórroga hasta marzo para cumplir con sus deberes, debido a que le quedan solamente dos meses de plazo.

“Igual me interesa hacerla ahora para tener verano, sino ya me veo muerta de calor no pudiendo ir a la piscina por los estudios, sería una lata”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Macarena Venegas Tassara (@maca_venegas_)

“Quiero hacer clases”

Venegas reveló que por estas horas está analizando “en qué aplicar esos estudios. Necesito comunicar esos conocimientos”. A raíz de esto, fue enfática: “Quiero hacer clases o estar en algún programa donde pueda comentar temas de esta índole, porque no hay nada más lindo que compartir el conocimiento”.

Consultada sobre si quiere ser profesora universitaria, sostuvo que “sí, pero no el 100% de mi tiempo. Me gusta la relación que se arma entre profesor y alumno porque siempre la gente más joven también te retribuye información nueva de lo que sucede en el mundo”.

Respecto a su futuro, la abogada ironizó con que vive el cuento de “Pedrito y el Lobo” al decir que esta será la última vez que toma clases, relatando que sus amigos le dicen que aproveche de salir en este tiempo.

“Me tienta siempre estudiar, saber. Soy una perna, un ratón de biblioteca (…) Me siento una mujer integral que puedo compatibilizarlo todo y también porque soy soltera y no tengo hijos. Para mí no hay mejor tiempo invertido que viajar, mis gatos y estudiar”, concluyó.