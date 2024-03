Afirman que mamá de Luis Miguel estaría en hospital psiquiátrico: “La reencontramos, está viva”

Lorena Basteri, prima de Luis Miguel, afirmó que la madre del cantante mexicano está viva y fue reencontrada en un hospital psiquiátrico en Argentina.

Cabe recordar que Marcela Basteri fue vista con vida por última vez en septiembre de 1986, hace casi 40 años atrás, cuando el “Sol de México” tenía 16 años.

El paradero de la madre de Luis Miguel

En una conversación con el programa Mañanisima del canal El Trece de Argentina, Lorena Basteri, una supuesta prima de Luis Miguel, reveló que la familia estaría en contacto con Marcela Basteri.

“Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio (hospital) de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, reveló al medio.

Al ser consultada por la salud de la mujer, la familiar reveló que sufre las complicaciones típicas de la edad, pero que se encuentra bien: “Me reconoce. Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. Después, lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter”.

Además, aseguró que el cantante sabe de su paradero y ha ido a visitar a su madre: “Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. Yo la verdad que no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar”.

