“Fue un exabrupto”: Madres de Estefanía y Constanza de Gran Hermano defienden a sus hijas tras tenso cruce

Estefanía Galeota y Constanza Segovia fueron las participantes que protagonizaron uno de los primeros conflictos en Gran Hermano Chile. Algo que se originó por una torta que llegó a la casa-estudio producto del reciente cumpleaños de la primera.

El hecho ocurrió el pasado martes cuando casi todos se encontraban en la cocina partiendo el pastel. En ese contexto, Capelli comenzó a decir que quería comer una esquinita del producto. Fue así como, al verla y escucharla, Estefanía la increpó y le dijo “ya comiste, fresca”.

Ante esto, Constanza solo se limitó a responde que era “un chocolatito”. Aunque la situación pudo quedar ahí, ella finalmente decidió manifestarle su incomodidad a su compañera por lo que le dijo.

“Tú me dijiste ‘ya comiste’, y lo encontré demasiado exagerado por un pedazo de queque. Me hiciste sentir mal”, explicó Constanza.

Lejos de entenderla, Estefanía le replicó y así se inició un diálogo en el que ambas chocaron. “Igual como que tení’ que hacer espectáculo por algo, entonces este es tu momento, ¿o no?”, arremetió la ex Miss Chile.

Este conflicto se vio reflejado en la placa de nominados definido este miércoles, donde Galeota fue una de las cinco más votadas junto a Jennifer Galvarini, Francisca Maira, Benjamín Lagos y Hans Valdés.

Madres de Estefanía y Cony salen en su defensa

La pelea de las jóvenes fue seguida de cerca por sus familiares en sus casas, especialmente por sus madres, quienes no quisieron quedarse atrás y opinaron sobre el hecho que enfrentó a Estefanía y Constanza.

En primer lugar, Sabrina Cáceres, mamá de Galeota, afirmó que “a mí no me afecta, pero la reacción en redes fue cruel, desproporcionada, ofensiva, hater y canalizando la energía negativa en ella“.

“No la conocen, es una joven alegre y que transmite buena energía“, dijo Cáceres, quien además reconoce que su hija “reaccionó de forma impulsiva por defender los intereses del resto. Fue un exabrupto producto del aislamiento y el hambre“.

Por su parte, Paola Capelli, progenitora de Cony, argumentó que “el hambre es un elemento de tensión. El encierro y las circunstancias se dan para que las emociones estén muy a flor de piel”.

Respecto a la reacción de la ex bailarina, Capelli señaló que “como muchos es sensible a que pongan en tela de juicio sus valores, pero en realidad nada grave. Son dos hermosas chicas que están pasando por una experiencia muy particular“.

Asimismo confesó que no le dio tristeza al ver a su hija llorar, ya que dijo sentirse “orgullosa” de ella por defender sus valores. “Eso habla del ser humano que es”, expresó.

