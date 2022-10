“No me imagino que no estés”: Magdalena Max-Neef envía sentido mensaje por estado de salud de Gabriel Prieto

La actriz nacional Magdalena Max-Neef envió un sentido mensaje por el estado de salud del actor Gabriel Prieto, con quien mantiene una estrecha amistad desde que fundaron la compañía Teatro Aparte junto a Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz.

Recordemos que el intérprete de 61 años se encuentra internado de gravedad en el Hospital Luis Tisné debido a una falla multisistémica. Prieto, reconocido por su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, padece de diabetes y recientemente fue diagnosticado con COVID-19.

“La historia de esta amistad tiene que seguir por muchos años más”, partió diciendo Max-Neef en un video publicado este domingo a través de su cuenta de Instagram, donde además expresó sus deseos para estar nuevamente junto a su amigo.

“Gabriel, amigo de mi corazón, quiero que pronto estemos sentados mirando los recados del grupo de WhatsApp que creamos para que la gente que te quiere, que es MUCHA, estuviera informada de tu estado. Quiero que me digas si escuchaste lo que te dije cuando dormías, para que tus pulmones pudieran recuperarse“, agregó.

En esa misma línea, continuó: “Quiero que vuelvas a almorzar como tantos domingos en mi casa y a compartir el escenario. Quiero que estés ahí para recordarme en que fecha estrenamos cada una de nuestras obras y quién ganó el Oscar al mejor actor secundario en 1965 o quién fue Miss Universo el año 58. No me imagino que no estés. Por favor vuelve, te quiero hasta el sol”.

Actualización de su estado de salud

En una siguiente publicación, Magdalena Max-Neef se refirió a la actual condición de Gabriel Prieto, además aprovechó de agradecer los mensajes que han recibido en los últimos días.

“Yo sabía que a Gabito lo quería harta gente, pero creo que no había dimensionado cuánto y cuánta gente lo quería, cosa que a mí me hace muy feliz. Lo que más quiero es que se mejore luego para poder mostrarle todos los recados, los mensajes, las preguntas, los deseos que yo espero repercutan en su estado de salud”, afirmó.

La actriz añadió que Prieto “sigue muy grave con riesgo vital y está con un problema de función renal, lo están dializando y en un coma inducido“. Sin embargo, recalcó que “está un poquito mejor que ayer (sábado) y yo creo que el hecho que esté un poquito mejor y no un poquito peor es algo que a mí por lo menos me da mucha esperanza”.

“Que la gente siga rezando, mandando energía y tanto amor a Gabito y de rebote a todos nosotros los que los queremos. Así que muchas, muchas gracias. Es súper emocionante ver la preocupación de la gente por alguien que uno quiere tanto, así que se los agradezco tanto”, cerró.