“¿Es muy ridículo a mi edad?”: Magdalena Max-Neef reveló repentinos planes de modificación en su cuerpo

Una inesperada noticia fue la que dio Magdalena Max-Neef a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram sobre una particular modificación que planea realizar en su cuerpo.

En un video publicado en su perfil, la destacada actriz mostró la joya que había comprado para decorar su cuerpo, ya que planeaba hacerse un piercing en el ombligo.

“Yo toda mi vida he querido tener un piercing en el ombligo. Encuentro bien ridículo que a los 62 me lo ponga (…) Tampoco me he hecho un tatuaje y me muero de ganas de hacerme uno, porque los encuentro lindos. Algo piolita”, comenzó diciendo en el registro.

Y luego pregunto a su audiencia si encontraban que era muy ridículo “a estas alturas de su vida“.

“¿Cómo lo encuentran? ¿O es muy ridículo? Aunque me da lo mismo, me lo voy a poner igual, pero me interesa su opinión“, aseguró la intérprete.

Además, la actriz también agregó la pregunta en la descripción de la publicación: “¿Encuentran que es muy ridículo que a estas alturas de la vida me ponga un aro en el ombligo? Obvio que cuando ande mostrando mi aro, voy a andar un poco más ondera que hoy”.

Ante la interrogante, sus seguidores se hicieron presentes y rápidamente le dijeron que no tenía nada de ridículo.

“Eres libre de hacer lo que quieras”, “yo me hice un aro en la nariz a los 49, siempre quise uno” y “encuentro maravilloso que te des el espacio para hacer lo que quieres”, fueron algunas de las respuestas que recibió.