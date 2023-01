Magdalena Müller contra críticas a su cuerpo: “No tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien”

Magdalena Müller reveló estar constantemente recibiendo comentarios acerca de su cuerpo. A pesar de que eso no ha interferido con sus oportunidades laborales, según explicó la intérprete chilena, si ha logrado permear en la mujer que ha adoptado el ‘body positive’ como un discurso de defensa.

“Usted se ve más gordita en la tele”, es uno de los mensajes recurrentes que ha debido leer la actriz por parte del público. Un tipo de calificativos que la ha hecho reflexionar en torno al machismo que va de la mano a la imagen de las mujeres, en la industria dramática.

Ligado a su reflexión, también existió un malestar en la actriz debido a estos comentarios, quien admitió sentir que antes le “chocaba”, pero que hoy en día ya puede tener una opinión más critica del tema. “No tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien”, aseguró en entrevista con la Revista Ya.

A pesar de esa clase de comentario, Müller aseguró que no se ha sentido discriminada, “porque siempre he tenido trabajo”, y también manifestó sentir un gran cariño por parte de la gente.

Sin embargo, desde la perspectiva de la interprete, aún falta mucho por avanzar como sociedad en esta materia. “Se habla mucho del body positive y me encanta, pero todavía se queda mucho en el discurso“, aseguró la actriz.

Además de los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo, otro factor que ha percibido Müller en la industria dramática, y que podría estar contribuyendo al machismo que denuncia, es la falta de paridad de género en los equipos técnicos, donde es difícil ver a una mujer. “Todavía hay un sesgo machista. Tenemos directoras mujeres, pero siguen siendo minoría”.

Por último, Magdalena aseguró que cuida su “cuerpo porque trabajo con mi imagen, y por salud, pero no voy a tener el cuerpo ideal que quiere la tele a costa de enfermarme. No me ha hecho sentido nunca”.