La actriz chilena de 29 años, Magdalena Müller, dijo que “el tema de la gordura es algo que me ha perseguido toda mi vida”.

En conversación con Martín Cárcamo en su programa online Almorzando con el rubio, Müller se refirió a la “gordofobia” de la que acusa haber sido víctima durante sus años de carrera.

“En televisión y publicidad se presentan estándares de un sólo tipo de mujer, son estas modelos, hermosas, preciosas, no tengo nada que decir, y me parece que está mal que ese sea el único canon de belleza aceptado”, sostuvo la actriz.

Aún así, aclaró que “al día de hoy cada vez más hemos logrado que eso vaya cambiando y me siento muy orgullosa de ser parte de alguna forma de llevar esa bandera de lucha de decir ‘no, no por pesar 10 kilos menos de lo que peso ahora voy a ser mejor actriz, voy a ser mejor intérprete, mejor persona'”.

Sin embargo, cree que “yo creo que cuando la gente me comenta algo creo que es bien intencionada, pero muchas veces no se dan cuenta de lo que te están diciendo, que es fuerte”.

En esta línea, contó que “a veces me dicen: ‘oiga y usted, ¿por qué se ve tan gordita en la tele, si en la vida no es así?’. Me están tratando de decir algo bueno, pero la forma en la que te lo dicen igual es fuerte”.

Al respecto, Magdalena cree que esto se produce porque “vivimos en este mundo tan gordofóbico”.

Finalmente, recalcó que el peso y contextura corporal no importan, porque “mientras uno esté sano creo que está bien”.