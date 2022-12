Mago Valdivia defiende a Daniela Aránguiz en polémica con Anita Alvarado: “Ella es víctima de mis errores”

Un nuevo giro dio el conflicto que se ha dado este fin de semana entre Anita Alvarado y Daniela Aranguiz tras los comentarios de la “Geisha” en el último episodio del programa de Chilevisión, Podemos Hablar.

Y es que el fuerte cruce de palabras entre las reconocidas figuras televisivas se tomó la agenda y sacudió las redes sociales por lo potente de las palabras entre una y otra.

Y esta vez, fue Jorge el “Mago” Valdivia quien salió a responderle a Anita Alvarado, previo a la transmisión que esta última anunció para las 19:00 horas para continuar con la polémica.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el futbolista comenzó increpando a Alvarado diciendo que “la invito a que su live hable de mí, de mi padre, de hombres infieles”.

“Y si va hablar de Daniela, hable de una Mujer valiente, esforzada, capaz de levantarse, capaz de perdonar, trabajadora”, continuó el ídolo del fútbol nacional.

Luego, sus palabras se tornaron más gruesas cuando manifestó que “ahora, existe entre usted y Daniela una gran diferencia. Y es que no tienen la misma profesión, no creo que a usted le moleste que yo diga lo de su profesión, la he escuchado otras veces sentirse orgullosa”.

“Le deseo mucho éxito en su live y que tenga muchas visitas y sea tendencia en Twitter. Al final, la vida es eso, click y tendencia”, cerró el “Mago” Valdivia.

Además, el futbolista adjuntó una serie de textos en los que alude a un presunto vínculo con su papá: “Quería avisare a la señora Alvarado que si alguna vez mi padre le ofreció plata, que vaya y hable con él y por favor cuando lo vea que me avise dónde está viviendo porque hace más de 10 años que nosotros no lo sabemos”.

“Si Daniela decidió seguir conmigo a pesar de mis errores y no por interés, habla de una mujer que luchó por años, que sacrificó su propia felicidad por la mía o la de mis hijos, que fue contra todos los que le aconsejaron terminar la relación”, reiteró.