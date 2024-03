Maite Alberdi y la trascendencia de “La Memoria Infinita”: “Es un legado de Augusto Góngora para Chile”

Maite Alberdi competirá el domingo 10 de marzo su segunda nominación a los premios Oscar, esta vez con el documental La Memoria Infinita que muestra la historia de amor de Paulina Urrutia y Augusto Góngora.

El filme está nominado en la categoría Mejor Documental junto a las películas Bobie Wine, Four Daughters, To kill a Tiger y 20 Days in Mariupol.

En conversación con CHV Noticias, la realizadora chilena repasó la importancia de su obra, que recientemente fue considerada como la Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2024.

Maite Alberdi y trascendencia de La Memoria Infinita

La Memoria Infinita ha marcado una serie de hitos desde su estreno en Chile. Por ejemplo, el mismo día que comenzó a exhibirse en cines fue la película más vista, superando a las populares Barbie y Oppenheimer. Esto logró convertirlo en el documental más visto en la historia del cine chileno.

“Muy impresionante cómo se convirtió en una película universal y muy transversal, donde todos la definen como la gran historia de amor de todos los tiempos. Hemos tenido salas llenas”, señaló Alberdi sobre el éxito tanto en Chile como en el extranjero.

— ¿Qué es lo que más resalta de este trabajo?

“Fue mi aproximación y desde esta historia de amor, que es muy particular, uno puede dimensionar otras capas y hacer lectura sobre la memoria histórica, la memoria política. Ante todo creo que el Alzheimer es un contexto, no es una película sobre la enfermedad ni el sufrimiento de la misma”, afirmó.

El emotivo gesto de Augusto antes de La Memoria Infinita

En algunas entrevistas, Maite reveló que Paulina Urrutia fue la más reticente a grabar el documental. Sin embargo, en medio de las conversaciones, su esposo tuvo un emotivo gesto.

“Fue Augusto quien convenció a Paulina. Él estaba muy seguro de querer filmar la película y yo se lo agradezco. La Paulina dice que la película es un regalo de Augusto y ahora entiendo por qué quiso hacerla”, sostuvo.

“Creo que es un legado y un legado de Augusto para el país, gran parte de la memoria de Chile está plasmada en la película”, complementó.

— ¿Con qué sensación te gustaría que quedaran las personas que ven el documental?

Me gustaría que quedaran pensando en el buen amor, en que el amor implica cuidados siempre y emocionados de ver un ejemplo de un gran amor.

