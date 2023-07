“Me parece super hostil…”: Maite sinceró lo que cree de la relación de Alessia y Bambino

La eliminación de Maite Phillips de Gran Hermano Chile continúa dando de qué hablar. No sólo por el voto de legado que dejó, sorprendentemente, contra Francisco; o su reacción al enterarse que Constanza era la favorita del público; sino que además por su opinión sobre las cosas que ocurren dentro de la casa-estudio.

En particular, según dijo a CHV Noticias, tras su salida ha estado “restringiéndome de leer los comentarios, no lo necesito, sé quién soy y estoy segura de mí misma“. Aunque sí se encargó de apropiarse del sobrenombre que ella y sus amigas adquirieron, “las víboras”.

“Vi que en Twitter cayó como patada en la guata porque ya nos quieren cambiar el nombre”, confesó. Pero no tuvo tapujos en señalar que “no me arrepiento de nada” de lo vivido, aunque sí fue tajante en decir que “no lo haría de nuevo, ni cag…”.

Alessia y Bambino

Al ser consultada por su opinión sobre la relación entre Alessia y Fernando, conocido como Bambino, expuso que “yo los veo enamorados, pero puede ser factor encierro como puede ser realidad”.

“Todas las cosas se distorsionan estando adentro, hay una intensidad mucho más grande. Creo que si quieren pueden lograrlo como cualquier relación sana“, comentó.

Pero al salir del reality, su percepción ha cambiado un poco. “No es una relación que me parezca muy sana”, comentó.

“Creo que sí van a seguir (juntos), solo que creo que no es una relación muy sana. Después de haber visto las reacciones de Bambino, claramente lo que decía de que no era celoso y que se estaba malinterpretando… me parece una cosa super hostil decir algo como lo que le dijo a la Ale, lo de sacarla del brazo“, aclaró.

“Histórica, como siempre”

Maite también habló deslenguadamente sobre lo que pensó al saber que recibió el 90% de los votos en contra en su eliminación. Y su reacción, fiel a su rol en la casa, dejó sorprendidos.

“No puedo estar más contenta, porque estoy en Wikipedia para el resto de la vida”, sostuvo Phillips, quien agregó que se siente “histórica, como siempre”.

Por último, le recordó a sus detractores que “van a tener que seguir leyendo mi nombre en Wikipedia y lo hicieron ustedes mismos”.