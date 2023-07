“Amiga, ¿dónde está su sororidad?”: La hermana y la mamá de Constanza se lanzaron con todo contra Maite

Gran Hermano se ha ganado un lugar en los corazones de sus seguidores, y es que la rutina de sus jugadores cada vez se vuelve más polémica conforme pasan los días. Como el caso de Constanza Capelli y Maite Phillips, que últimamente no han sido precisamente las mejores amigas.

De hecho, no podrían estar más lejos de eso. Maite está más convencida que nunca en mantener la tensión que tiene con Constanza Capelli, a quien en más de una oportunidad ha dedicado algunas malas palabras.

Y así se pudo ver durante el pasado viernes, justo antes de la fiesta, cuando le confesó a Vivi las intenciones que tenía en caso de que Coni se le acercara.

“Si se me acerca a hablar mañana, si la Coni se me acerca a hablar mañana me la tienes que sacar al toque, porque la voy a mandar muy a la mier…“, fueron las polémicas palabras de Maite.

¿Qué dijo la familia de Coni?

Pero la polémica no quedó ahí, ya que es ahora la familia de Coni quien está generando revuelo. Esto porque, tanto su madre como su hermana, compartieron opiniones acerca de lo ocurrido.

“¿Se acuerdan del video de presentación de la Maite? Que dijo que había que ser más sororas con las minas… La sororidad se fue a la conche…“, señaló la hermana de Coni a través de su cuenta de Twitter.

“Amiga, ¿dónde está su sororidad? Mmm, gente cínica. Y más encima lo dijo en su video de presentación… ¡Falsa! Soporta, como dice la juventud“, cerró con una risa.

Incluso, Paola Capelli, la madre de ambas, se sumó a la discusión y escribió un mensaje respaldando a sus hijas en Twitter.

“La hermana más orgullosa del mundo. Las amo, mis guerreras. Soy una mamá feliz”, comentó.

La hermana más orgullosa del mundo 💚💚💚💚 las amo mis guerreras 💚💚💚 soy una mamá feliz https://t.co/QoqlNHaRax — Capelli Paola (@paocapelli) July 8, 2023

