“No la soporto mucho”: Gran Hermano captó a Maite y Constanza hablando a las espaldas de compañera

A dos días del comienzo de Gran Hermano Chile, ya surgieron los primeros roces entre los participantes y la razón es la avasalladora personalidad de Francisca Maira, la que ha sacado ronchas en algunas de sus compañeras.

Se trata de Maite y Constanza, quienes fueron captadas hablando a espaldas de su compañera, a quien acusaron de ser “florerito de mesa”.

“Me carga que todo tenga que ser sexualizado porque se presta para muchas cosas. El cuerpo no es sexual, es natural. Es el cuerpo (…) Por lo menos a mí eso no me representa“, comenzó diciendo Constanza a Maite.

“Y no estoy imitando a nadie, estoy diciendo que yo no me siento cómoda con ese humor“, agregó después.

Recordemos que la modelo de 23 años lideró horas antes una dinámica en la que le preguntó a sus compañeros si besarían a alguien de la casa, además de sugerir que más tarde jugarían a la “botellita”.

“Algo que nos ha cagado como sociedad es sexualizar todo. Estamos tratando de darlo vuelta, de hacer todo lo contrario. A mi la Fran me gusta, porque ella es como es, pero por lo menos yo tengo otra forma de ser no más, ¿cachai?”, reclamó también Constanza.

“La verdad es que una persona como florerito de mesa no es algo que vaya conmigo. Yo la verdad no la soporto mucho, es una hue… con la que me siento incómoda y es una persona con la que yo sé que no me voy a llevar bien”, aseguró Maite.

Luego, Constanza cerró con “pero apoyamos la libertad de todas“.

