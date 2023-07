“La voy a mandar muy a la…”: Maite confiesa que está a punto de encarar a Constanza en Gran Hermano Chile

Durante esta última semana se han presentado ya varios conflictos dentro de la casa de Gran Hermano Chile, y poco a poco los participantes han tenido que lidiar con las diferentes emociones que han ido sintiendo.

Desde bromas, enojos, engaños o pruebas de fuego. El programa ha desafiado los límites de cada jugador para ver hasta dónde son capaces de llegar, aunque algunos tienen mucha menos paciencia que otros.

Como es el caso de Maite, que se vio bastante molesta durante una conversación que tuvo con Vivi, aunque el enojo que tenía no era directamente hacia ella.

“Si se me acerca a hablar mañana, si la Coni se me acerca a hablar mañana me la tienes que sacar al toque, porque la voy a mandar muy a la mierda“, fueron las polémicas palabras de Maite.

Esto fue rescatado por un usuario de Twitter que subió el post a la red social, donde se reforzó la rivalidad que existe entre ambas.

¿Cuál es la razón?

Pese a que Maite está en una posición difícil con la ex bailarina, es importante destacar que todavía no se ha producido un problema considerable entre ellas.

Sin embargo, bastará con esperar hasta esta noche, durante la fiesta de cada viernes, para corroborar efectivamente si esto continuará siendo así. Al parecer, ahora todo depende de Coni.

Revisa el tweet a continuación: