Maite Orsini responde con todo a Daniela Aránguiz: “Estoy soltera y no acepto cuestionamiento a lo que hago”

Maite Orsini respondió esta mañana a las acusaciones que lanzó Daniela Aránguiz a través de Instagram, donde señaló que ella mantendría una relación con su ex pareja, Jorge Valdivia.

En esa línea, la panelista de farándula apuntó que estuvo a punto de regresar con El Mago pero que, tras enterarse del supuesto vínculo, dio pie atrás. “Supe que se fueron de vacaciones juntos y yo lo he seguido viendo”.

“Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver“, agregando que “fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex”.

Por tal motivo, la diputada de Revolución Democrática recurrió a sus redes sociales para responder a Aránguiz, desmintiendo todos los rumores que divulgó y que la vincularían con el futbolista.

“No estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio o violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto“, expresó en un comunicado.

Revisa la declaración de Maite Orsini: