Un tenso momento vivió la diputada de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini junto al periodista de CQC, Iván Guerrero.

A propósito de los buenos resultados electorales del Frente Amplio (FA) en las elecciones constituyentes y municipales del pasado 15 y 16 de abril, el periodista se acercó a la parlamentaria frenteamplista para realizar un par de preguntas.

“En buena onda sí”, advirtió la diputada Orsini al comienzo de la entrevista.

Lee también: Chino Ríos se bajó de la serie sobre su vida: “Me salí por falta de profesionalismo de la productora”

“¿Cómo se vive este tremendo triunfo? ¿Cómo ha escalado el Frente Amplio?”, preguntó Guerrero, a lo que Orsini respondió y se formó un tenso diálogo entre ambos.

—¿Cachái que erí pesado?

—¿Por qué?

—¿Creí que soy hueona?

—Cómo ha subido el Frente Amplio, me refiero yo.

—No te voy a dar la entrevista.

Lee también: El trolleo de J.C. Rodríguez a Edwards que hizo reír hasta a Desbordes: “El único rojo que no ganó”

Esto, porque Maite Orsini entendió que indirectamente la palabra “escalada” hacía referencia a “las arañitas”, episodio farandulero que protagonizó junto con Carolina Mestrovic en 2010 tras trepar hasta el departamento de Mario Velasco.

“Me da lata. No estoy ni ahí, soy política hace 10 años, soy parlamentaria, abogada y me vení a huevear con la hueá de hace 18 años (pasaron 11 años desde el suceso). Pregúntame de mi pega, no me agarrí’ pal hueveo”, dijo evidentemente molesta la diputada.

“De eso le estoy preguntando. Increíble, con una sola palabra se acabó todo”, replicó y finalizó el periodista.

Lee también: La polémica intervención de Bernardo Fontaine: “El grueso de la población no ha tenido disminución de ingresos”