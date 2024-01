Maite Orsini reveló cómo Jorge Valdivia terminó por conquistarla: “Quería estar con él”

La diputada Maite Orsini (RD) revolucionó las redes sociales tras confirmar oficialmente que se encuentra en una relación con el ex futbolista Jorge Valdivia.

En entrevista con Revista Velvet, la parlamentaria afirmó que “fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él”.

Pese a que los rumores partieron hace varios meses, donde incluso protagonizó diversas polémicas con Daniela Aránguiz, ex esposa de Valdivia, Orsini aseguró que recién en octubre de 2023 decidieron formalizar su relación.

¿Cómo conquistó Jorge Valdivia a Maite Orsini?

La militante de Revolución Democrática también reveló al citado medio cómo Jorge Valdivia terminó por conquistarla.

“Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el ex seleccionado nacional constantemente estuvo diciéndole “lo maravillosa que era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo”.

En ese sentido, la parlamentaria aseguró que Valdivia estuvo todo este periodo “estoico” hasta que “llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él“.

Incluso, confesó que su vínculo con Valdivia le ha traido paz a su vida. “Tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos. Y lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas”, indicó.

