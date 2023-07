“Está en la boca de todo el mundo”: Mamá de Maite Orsini de desahoga ante polémica su hija con Daniela Aránguiz

Hace unas noches atrás, Daniela Aránguiz llegó hasta el estudio de Podemos Hablar ysin pelos en la lengua, reveló numerosos detalles sobre su mediática separación con el ex futbolista Jorge Valdivia, y la nueva pareja de este, la diputada Maite Orsini.

Tras las inéditas confesiones que entregó la ex Mekano, Maite Pascal, madre de la política, contó sus sentimientos en torno a la polémica que rodea a su hija y a su nueva parekja.

Declaraciones de la madre

“Como mamá es un poquito angustiante cuando ves que tu hija está tan expuesta (mediáticamente) y que eso no le hace tan bien. Para una es difícil ver que tu hija está en la boca de todo el mundo”, partió diciendo la cantante al diario Las Últimas Noticias.

Sin embargo, la prima del actor Pedro Pascal enseñó algunas cosas que hace para mantener un ambiente tranquilo en su hogar y facilitarle un poco las cosas a Maite. Recordemos que la diputada tiene dos hermanos menores, por lo que esta polémica puede afectarlas indirectamente.

“Yo me preguntaba, ¿será que esas personas que hablan sin saber, no tienen hijos?“, se cuestionó a sí misma la mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maite Pascal (@maitepascalb)



Respecto a cómo ayuda a Maite, la mamá explicó que ha estado muy atenta a ella, a cómo se siente, a que sienta el cariño que le tiene su familia, etc. “Creo que ella ya está tan grande que una no puede decirle, no veas tele, no veas noticias. (…) simplemente, le recordé en ese momento y todos los días que la amo y que estaré ahí cuando lo necesite”.

“Nosotros somos una familia bastante unida y creo que estos momentos sirven para mostrarle al otro y decirle más fuertemente aquí estoy, te amo, te quiero, te admiro y voy a estar pase lo que pase”, dijo sobre su familia. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maite Orsini Pascal (@maiteorsini) Por otra parte, la cantante fue consultada sobre su primera impresión al enterarse de la polémica. “Creo que en primera instancia, cuando recién cae todo esto, la primera sensación fue irse un poco para adentro. En ese instante no se hablaba porque recién te estás decantando lo que te está pasando”, recordó. “Lo que había que hacer era tratar de ver las otras cosas que hay alrededor, las cosas lindas, las cosas que nos hacen bien”, fueron las últimas palabras de Maite Pascal.

