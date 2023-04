¿Qué parentesco tienen? Mamá de Maite Orsini reveló sorprendente vínculo familiar con el actor Pedro Pascal

Las últimas revelaciones hechas por Maite Pascal, mamá de la diputada Maite Orsini, han dado mucho de qué hablar durante este fin de semana.

Y es que tras su aparición en el programa Junto a Ti de Canal Vive, Pascal comentó toda clase de complejas situaciones que ha vivido junto a su hija a raíz del llamado “telefonazo” por la detención de Jorge “Mago” Valdivia.

Fue en ese mismo programa que la cantante hizo una sorprendente revelación que dejó a todos con la boca abierta.

Resulta que en el primer capítulo de Junto a Ti la también instructora reveló un vínculo familiar con el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal.

En un momento, Sandy Boquita le preguntó si eran primos con Pedro Pascal, lo que fue respondido afirmativamente por la mamá de la parlamentaria. “Se hereda lo del origen artista”, comentó.

Tras la revelación, le preguntaron cómo se ha tomado la familia el creciente éxito del actor, a lo que Maite Pascal respondió que no son tan cercanos y que de hecho no ha tenido la ocasión para conocerlo.

“Hay que decir que mi papá murió cuando era chica, bueno, ni tan chica, tenía 17 años y la Maite tenía un año. Después de la muerte de mi papá no permanecí muy cerca de la familia Pascal”, confesó.

Por último, la mamá de Maite Orsini concluyó diciendo que “no lo conozco personalmente, cacho perfectamente de quién es hijo, los comentarios de familia, ‘buena, el primo’ y no sé qué, pero no he tenido el gusto de estar cara a cara. Tal vez ya me tocará”.