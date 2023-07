“Se expresa de manera hostil”: ¿Quién recibió los votos del “Legado” de Maite tras su salida de Gran Hermano?

La noche de este lunes, Maite Phillips visitó el estudio de Gran Hermano Chile para entregar todos los pormenores de su estadía por la casa más famosa del mundo, la cual se extendió a lo largo de 4 semanas.

Si bien comenzó con una tímida participación, la jugadora abandonó el encierro con la votación más alta en lo que va de reality, luego de diversos comentarios que se hicieron virales en redes sociales y algunos desencuentros que vivió con algunos participantes.

“Mi intención nunca fue ser villana, siempre he sido yo misma. Si a la gente le gustó, qué bueno, y si le molestó qué lata. Yo tengo entendido que las primeras tres semanas sí caí bien y la última semana me fui a la cresta“, fue parte de lo que expresó en el programa.

Asimismo, Phillips se refirió a Trinidad Cerda, luego de una polémica frase que dirigó en su contra. “Yo creo que fue una malinterpretación gigante de mis caras. Yo no tengo nada contra la gente trans, en lo absoluto, para mí la Trini siempre ha sido la Trini (…) con mi personalidad y la suya no congeniamos“, aseguró.

Los votos de legado de Maite

Sin embargo, su participación en el programa no quedó allí, ya que la jugadora también visitó el estudio de Gran Hermano con Diana Bolocco, Fran García-Huidobro, Michael Roldán, Arturo Longton y Francisco Halzinki para dejar sus votos de legado.

Así, este martes se reveló que sus dos votos fueron hacia Francisco Arenas. “Se expresa de manera hostil y no mide lo que dice”, fue parte de lo que dijo para argumentar su decisión.

“Dentro de las personas de la casa, yo creo que es con la que, no sé si más roces tuve, pero más discrepancias. Encuentro que su manera de hablar es súper hostil. Tiene una forma que no me gusta para nada”, expresó.

“A la Fran la ofendió, no sé si se sintió así, pero encontré que era una ofensa gigante para ella y todas las mujeres del mundo. Encuentro que es algo horrible de decir. No mide lo que dice y solo lo dice“, concluyó Phillipis.