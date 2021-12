El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sigue sumando apoyos desde el mundo de las artes y el espectáculo. Este sábado, Maitén Montenegro oficializó su respaldo con un particular video al estilo de un musical.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz, cantante y comediante publicó un registro en que invita a votar por el diputado de Convergencia Social en las elecciones del 19 de diciembre. “Tenemos exactamente el día, la fecha, la hora, el momento que está esperando por nosotros para ser protagonistas de la vida de Chile. Vamos, no pierdan la oportunidad. Es importante para todos”, dijo

“Esta vez vino la showoman a motivarlos con todo su glamour y quiero que el domingo 19 se lancen a la vida. No se queden en casa”, instó la artista de 73 años, considerada como la primera gran showoman del espectáculo chileno.

Lee también: Boric rechaza invitación de Kast para reunirse por la Teletón: “Dejemos todo el protagonismo para la obra”

Además, explicó que su inclinación por Boric surgió “pensando en los caminos y el futuro, sinceramente, y creyendo en las nuevas generaciones”. Finalmente, cerró la pieza cantando la frase: “Ven a votar, votar, votaaar. Vamos, no fallen”.

En la misma descripción del post, Montenegro indicó que “así franca-mente, con el mismo espíritu positivo que me conocen. No olviden el domingo 19 que tenemos una cita a la que no podemos podemos faltar“.

Maitén Montenegro se suma a una extensa lista de artistas que han respaldado al parlamentario en su camino a La Moneda, entre ellos Valentín Trujillo, Nano Stern, Princesa Alba, Cecilia, Francisca Valenzuela, entre otros.