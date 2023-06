“¿Es chileno?”: La reacción de la actriz Maitreyi Ramakrishnan al enterarse de la nacionalidad de Pedro Pascal

Si hay una actriz en ascenso es Maitreyi Ramakrishnan, quien con sólo 21 años ha aparecido en numerosas producciones cinematográficas, siendo sus más exitosas la serie Never Have I Ever y Turning Red, película donde hizo una de las voces.

Y por supuesto que la actriz canadiense estuvo presente en el evento Tudum de Netflix, el cual se realizó en Sao Paulo, Brasil, y al cual asistieron muchísimos actores y actrices famosos.

En la instancia, la artista conversó unos segundos con Radio Bio Bio y fue muy educada al preguntarles por las consecuencias que el jet lag podría haber tenido en los periodistas.

“Hey, ¿cómo te va? ¿Pudiste dormir? ¿Descansaste?“, fue lo primero que dijo Ramakrishnan al ser consultada por el citado medio.

Al pedirle un saludo para nuestro país, Maitreyi accedió amablemente: “¡Hola Chile! Gracias por ser tremendos fans (de la serie), espero que estén todos bien, tomando agua, hidratándose, estando seguros y tomando buenas decisiones”, dijo.

Luego, las periodistas le preguntaron por Pedro Pascal, el actor chileno más famoso del mundo, aunque al principio la intérprete no supo a quién se referían.

“¿Pedro Pascal es chile…? Pedro Pascal es tan “dope” (que la lleva). Es tan genial. ¿Es chileno? Wow. Es tan gracioso y tiene un alma tan genial”, aseguró.

