Hábito de Rubén desató crítica sin filtro de Mónica: “Para pegarle sus buenas cachetadas en el…”

Mónica Ramos no tuvo pelos en la lengua al opinar sobre un hábito de Rubén Gutiérrez en Gran Hermano Chile. La jugadora de 77 años se percató que el ex carabinero estaba fumando en el patio, por lo que no dudó en expresar su molestia frente a sus compañeros. “Otra vez está fumando Rubén, es para bajarle los pantalones y pegarle sus buenas cachetadas en el poto. ¡A él le hace mal!”, reclamó la participante, quien después agregó que “eso no es quererse él como persona, no querer tener buena salud”.