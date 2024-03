Maluma acusó discriminación por su forma de vestir en un bar: “No vuelvo”

Maluma denunció a través de sus redes sociales haber sido discriminado por su vestimenta al interior de un bar en su ciudad natal, Medellín, Colombia, durante la noche de este jueves.

El cantante colombiano generó opiniones divididas entre sus seguidores, dado que se trata del derecho de admisión de cada establecimiento.

Mediante su cuenta de X, Maluma comentó: “Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts”.

En esa misma línea, el cantante cuestionó: “¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por como se visten”.

El artista se mostró evidentemente molesto por la situación y sentenció: “¡Cómo te veas no define quién eres! ¡No vuelvo!”.

Aunque no quiso revelar detalles del sitio en el que se generó la discusión, el cantante causó revuelo en sus redes sociales, donde sus seguidores tienen opiniones polarizadas respecto al tema.

“Otro caso de ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’”, “Eso se llama reserva del derecho de admisión y sí, si hay ropa para cada ocasión, lugar, evento”, “No se sienta más que nadie, aprenda a respetar y punto”, “Si te pasa a ti que nos espera a nosotros” e “Increíble, es una bobada y pierden ellos”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!

— MALUMA (@maluma) March 7, 2024