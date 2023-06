Maluma genera ola de comentarios al mostrar el antes y después de su cuerpo: “Decidí salir de ahí”

Una llamativa reflexión hizo el cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, sobre su la apariencia física, lo que provocó una ola de comentarios.

El artista subió carrusel de fotografías a Instagram en las que exhibió el antes y el después de su cuerpo, el cual ha tonificado con exigente trabajo físico que ha tenido grandes resultados.

En la primera imagen se ve a un intérprete relajado y jugando tenis de mesa, mientras que en las siguientes posa mostrando sus abdominales.

“Como muchos de ustedes, yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión”, comenzó el oriundo de Medellín.

Si bien recalcó que “falta mucho”, enfatizó en que “sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya”.

“Les dije que viene Don Juan y que me iban a ver como nunca antes. Aquí me tienen más fuerte que ayer. Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quienes son)”, finalizó.

El posteo generó discrepancias entre sus seguidores, ya que algunos admitieron que prefieren al Maluma de la primera foto, mientras que otros directamente le preguntaron: “¿Está mal tener pancita?”.