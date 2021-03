Una de las últimas entrevistas realizada por la conductora estadounidense Ellen DeGeneres tuvo como protagonista nada más y nada menos que a la estrella del mundo latino: el colombiano Maluma.

El paisa fue invitado al programa para tener una conversación de manera virtual en la que comentó principalmente sus nuevas canciones y su disco 7 Días en Jamaica. Recalcó, además, su amor por sus fanáticos y confesó que le hacen mucha falta los conciertos.

Además de esto, hablaron sobre su trabajo como actor en la película Marry Me, que protagonizó junto a Jennifer López y que será estrenada el próximo año.

“Me gustó (actuar) desde que estaba niño, mis amigos se burlaban porque ellos siempre creían que yo iba a ser futbolista, luego empecé a cantar y lo amé”, dijo el artista.

I want to live on @Maluma’s farm. pic.twitter.com/jfpdrc1Vdq

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 4, 2021