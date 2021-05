Esta semana, miles de personas salieron a las calles de Colombia para exigir al Congreso que no apruebe la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque.

La polémica iniciativa promovía gravar impuestos de servicios básicos, funerales y crear un impuesto sobre la renta a la personas que ganen más de US$ 656 mensuales.

Sin embargo, este domingo el propio mandatario le pidió al Parlamento retirar el proyecto anunciado, luego de las protestas registradas en distintas ciudades del país.

En ese sentido, Maluma, uno de los cantantes colombianos más exitosos del momento, rompió el silencio este sábado a través de su cuenta de Instagram. Si bien se manifestó en contra de la reforma tributaria, criticó los hechos de violencia que ocurrieron durante las manifestaciones.

“De verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no soy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada en todo el sentido de la palabra, como los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma“, señaló el artista.

El intérprete de canciones como Hawái y Felices los 4 sostuvo que el vandalismo no es la manera para manifestarse: “Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando“.

“Así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país”, apuntó.

No obstante, las declaraciones del cantante no cayeron bien para algunos de sus seguidores, quienes expresaron su molestia en la publicación. “Si solo ibas a hablar de los vándalos, te hubieras ahorrado el mensaje” o “dijo mucho y no dijo nada”, fueron algunas de las opiniones que acumulan miles de likes.