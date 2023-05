Maly Jorquiera y su hijo vivieron preocupante situación tras accidente vehicular: “Me humilló y me ofendió”

La noche de este miércoles, Maly Jorquiera preocupó a sus seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba con su hijo Lucas.

Sin embargo, el incidente no quedó ahí, puesto que también dio a conocer que vivió una incómoda situación con un hombre que la habría agredido verbalmente en el momento.

“Hoy me chocaron con mi hijo y este hombre, que no tenía nada que ver y, siendo yo víctima de un accidente, me ofendió y humilló hasta morir“, denunció la actriz en la plataforma.

Como remate, contó, el sujeto “ni siquiera tenía que ver en la situación” y, aún así, este habría decidido involucrarse en el incidente con el objetivo de agredir a la comediante.

“No hay nadie dañado, pero él, frente a mi hijo, me humilló y me ofendió. Hasta cuándo”, agregó Jorquiera en sus stories de la plataforma, en las que también publicó imágenes del presunto agresor.

Cabe recordar que Lucas es el hijo de 5 años de Maly, fruto de su relación con Sergio Freire. De acuerdo con su testimonio, también iba a bordo del vehículo cuando fueron impactados.

Mira las historias a continuación: