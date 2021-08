En un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, Jacqueline Pardo contó detalles de la infancia de su hijo, el futbolista Arturo Vidal.

“Era revoltoso pero tranquilo, como medio pavito así (…) Se ve un chico bueno, está bien criado el cabro”, dijo Pardo.

Además, la madre del jugador del Inter de Milán señaló lo difícil que fue para ella separarse de su hijo, cuando viajó a Alemania para unirse a las filas del Bayer Leverkusen.

“Al principio me costó mucho, sufrí sobre todo con Arturo porque se fue a los 19 años. Terrible para una mamá si nosotros somos tan unidos. Soy muy sobreprotectora, pero con los años y la ayuda de Dios me fui acostumbrando a que no lo tenía, pero gracias a Dios tengo la fortuna de ir a verlo, quedarme tres con él y todo”.

La confesión de Jacqueline surgió luego que la modelo española Gala Caldirola, con quien comparte en el equipo azul, le comentara lo complejo que ha sido estar lejos de su hija mientras graba el programa de Chilevisión.

“Para mí esto es nuevo, el alejarme tanto de mi hija. La verdad es que la estoy pasando un poco mal en algunos momentos aunque no se note. Pero ella (Pardo) me dio consejos que me sirvieron mucho, los voy a tomar. Me cae demasiado bien, es como la mami del grupo”, dijo la ex esposa de Mauricio Isla.