El futbolista nacional Charles Aránguiz viajó desde Alemania a Chile para visitar a su familia durante las celebraciones de fin de año.

Tras compartir la Navidad con ellos, su madre dio una entrevista en que reveló algunos detalles de su vida junto al Príncipe.

Mariana Sandoval contó a Las Últimas Noticias que durante su estadía en Chile, su hijo “quedó muy feliz”.

“Lo disfrutamos al máximo. Nos vimos todos los días. Comimos asaditos, estuvimos con todos los sobrinos, primos y sus hermanos. En verdad, todos quedamos felices. Fueron poquitos días, pero tratamos de regalonearlo también”, relató al mencionado medio.

Sin embargo, la pena por tener a uno de sus hijos tan lejos -Aránguiz juega desde el 2015 en el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga alemana- aún le quita el aliento. “Uno se guarda sus penas calladitas, pero yo no estoy encima de ellos”, lamentó.

“Charles está tan lejos y a uno la mente, a veces, la traiciona. Siempre pienso si le pasa algo y yo tan lejos… ¿Cuánto me demoraría en llegar para estar con él? Entonces uno lo echa de menos”, afirmó en la entrevista, donde también comentó cómo es el comportamiento de su hijo con su familia.

“Charles es uno de los mejores hermanos que existen. Siempre preocupado. Pregunta por ellos, por los sobrinos, los primos, por sus hermanas. Está pendiente de todos. Siempre pregunta si uno necesita algo. Es muy buen padre, además, y tiene una compañera excepcional, de bajo perfil, profesional y muy buena. A Charles lo premió Dios por todos lados”, sostuvo.

“Nunca me gustó salir de la población”

Sandoval también ahondó en las razones que la han llevado a rechazar en reiteradas ocasiones el ofrecimiento que le ha hecho el mediocampista: Comprarle una casa en otro sector de la capital.

Ella deja en claro que “me gusta vivir en mi casa común y corriente, como la de la gente que vive acá en Puente Alto, al lado de mis hijas. No necesito los lujos”.

“Muchas veces me pidió que eligiera una parcela, una casa en un condominio o un departamento. También que deje de trabajar. El otro día me dijo: ‘Está bueno ya, hay que empezar a descansar. Yo creo que es mucho’. Lo miro y hago como que no escucho. Pero es mi manera de ser”, señaló.

Para finalizar, expresó que “nunca me gustó salir de la población y no me voy a ir. Soy súper independiente y trabajo para mí, para mis cosas. No me gusta tener la casa más grande y con lujos, aunque respeto el gusto de las otras personas”.