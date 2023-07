Mamá de Coni Capelli reaccionó a la especial conexión entre su hija y Bigote: “Es un imán para los perros”

Bigote se robó la película este lunes tras su llegada a la casa de Gran Hermano Chile. El tierno perrito de 11 meses llegó a alborotar el espacio y ya ha generado conexiones con algunos de los jugadores.

Una de ellas es Constanza Capelli, con quien ha compartido largos minutos mientras los demás realizan otras actividades y conversan sobre las nuevas responsabilidades al interior del reality tras el ingreso del nuevo compañero.

Esta especial relación se ha tomado las redes sociales, donde distintos usuarios han destacado la amistad entre la participante y el animal en menos de 24 horas.

“Ya hizo amistad”, “no se despega”, “son el uno para el otro” y “encontró el amor donde Coni”, han sido parte de las reacciones de los fanáticos del reality show de Chilevisión.

bigote no se despega de coni #GranHermanoCHV 🐶❤️ pic.twitter.com/mf9TjAh53m — Funao Yeta (@FunaoYeta) July 11, 2023

Mensaje de la mamá de Constanza

Paola Capelli, madre de Constanza, ha seguido cada paso de su hija en el encierro, convirtiéndose en una activa comentarista en redes sociales y la mayor fanática de su hija.

A raíz del ingreso del integrante perruno, la mujer utilizó su cuenta de Twitter para hablar de esta especial conexión.

“Los perros saben y reconocen la buena energía y eso nadie te la puede quitar porque es tuya. Cony es un imán para los perros, siempre tú hija“, escribió en una primera publicación donde adjunta un cariñoso momento entre la bailarina y Bigote.

Los perros saben y reconocen la buena energía y eso nadie te la puede quitar porque es tuya 💚 Cony es un imán para los perros 🥰❤️ siempre tú hija pic.twitter.com/OUKKrrT05X — Capelli Paola (@paocapelli) July 11, 2023

En un siguiente post, Capelli enterneció a los seguidores de Coni con una postal de su hija acompañada de un perro. “Tú energía, hija mía, es única y esos seres maravillosos de cuatro patas lo saben”, dijo.

“Te amo y no hay nada que hagas que no me haga sentir súper orgullosa de ti, porque solo eres tú”, agregó la madre de la concursante.