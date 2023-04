“Nos han ofrecido hasta combos”: Mamá de Maite Orsini reveló complejas situaciones tras “telefonazo”

Fue durante el mes pasado que la diputada Maite Orsini estuvo en el ojo del huracán luego de que se supiera sobre un “telefonazo” que realizó a Carabineros en una detención en contra del ex seleccionado nacional Jorge Valdivia.

Y tras todo ese revuelo, la mamá de la parlamentaria, Maite Pascal, reveló una serie de complicaciones que les tocó vivir a raíz de toda esa polémica.

Fue en el primer capítulo del programa Junto a Ti, de Canal Vive, donde fue consultada por el difícil momento que ha atravesado su hija. “Es fome, a nadie le gusta que esté todo el mundo opinando de tu hija y menos que la gente opine sobre su vida privada”, comentó.

“Lo que ella hace con su vida privada, con quién está, con quién comparte, quién es su pareja, con quién sale, es problema de ella. Ella es súper destacada, es matea, inteligente, lo más trabajadora que hay y ese es el foco que deberíamos tener, no preocuparnos de qué hace cuando termina el trabajo y se va a su casa”, agregó.

Los insultos

Más tarde, Pascal contó las situaciones que viven a causa de las actividades políticas y personales de su hija. “Cada vez que pasan estas situaciones con ella, recibo una cantidad de insultos por Instagram impactante. Generalmente, tiene que ver con cosas puntuales con ella”, expresó la instructora de yoga.

“A nosotras nos han ofrecido hasta combos en un restaurante. (Dijeron) ‘¿qué hace la Maite Orsini acá?’ y nos fuimos. ¿Para qué exponerse a sufrir violencia en un lugar? Hemos perdido el respeto por la diversidad”, lamentó la también cantante.

Luego, reflexionó: “Te das cuenta que la gente está con mucha rabia, mucha violencia, es muy agresiva y falta de respeto, porque si me encuentro con alguien de un partido que no me parece, no se me ocurriría ir a decirle algo”.

Por último, la mamá de la diputada RD concluyó observando que “las personas más educadas han sido las más maleducadas: las que tú pensarías que son más educadas por un nivel socioeconómico alto no sé qué, no sé cuántos títulos y máster tienen, pero el nivel de falta de respeto es impresionante”.