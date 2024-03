Mamá de María Luisa Godoy comentó animación de Pancho Saavedra en Viña 2024: “Yo creo que…”

La madre de María Luisa Godoy se refirió a la bullada animación de su hija junto a Pancho Saavedra en el Festival de Viña 2024, donde el comunicador se posiciona como debutante.

En primera instancia, Carmen Ibáñez destacó la participación de Godoy en el certamen viñamarino, haciendo énfasis el esfuerzo de la periodista.

“La verdad ya no me puedo sentir más, y me entenderán las mamás que están en la casa, tengo ese babero por mi niñita, que la verdad que han sido tantos años de tanto trabajo, es tan profesional, yo digo que tiene unas pilas increíbles, una energía”, expresó en conversación con Mucho Gusto.

“Es una tremenda mamá, se prepara, estudia, es una linda persona, sufrió mucho con lo que pasaba en la región, con los incendios”, agregó.

Mamá de María Luisa Godoy sobre Pancho Saavedra: “Creo que…”

En esa misma línea, la progenitora de Godoy dio su parecer en torno al desempeño de Francisco Saavedra como animador del Festival.

“Lo han hecho espectacular. Yo creo que Pancho (Saavedra) es una persona muy querida, y los he visto muy bien como dupla, me ha encantado”, afirmó Carmen.

Sin embargo, su positiva crítica sobre el comunicador llego hasta ahí, ya que luego volvió a destacar a su hija en su rol de presentadora del certamen viñamarino.

“El Festival de Viña es el corazón de esta ciudad, es el festival más importante de Latinoamérica, ¿qué quieres que te diga? Me siento súper orgullosa como mamá“, aseveró.

“La gente la quiere mucho, porque la Mari transmite lo que es. Es una persona preciosa, pero además es linda por dentro y eso es muy valioso. Tengo una hija espectacular, y me siento muy orgullosa, y quiero felicitar a los dos animadores porque creo que han hecho una dupla sensacional”, cerró.

