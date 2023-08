“¿Por qué iba a temer?”: Mamá de Viviana se sinceró tras honesto testimonio de su hija sobre su bisexualidad

A comienzos de agosto, Viviana Acevedo sostuvo una profunda conversación en horas de la madrugada con sus amigas Francisca, Alessia, Skarleth y Trinidad en Gran Hermano Chile.

Bajo la luz de luna llena, las jugadoras se encontraban en el patio comentando íntimas experiencias personales cuando la fubolista expresó que su madre es una mujer “conservadora” y que no le contó sobre su orientación sexual antes de ingresar al reality.

“Siempre pienso por ella… ni siquiera pienso por mí”, sinceró en la instancia. “Me meto en la mente de mi mamá y digo ‘eso no lo haría mi hija’, por eso a veces como que me lanzo y después me retracto”.

Así, Acevedo continuó con su testimonio y lanzó una conmovedora confesión: “Lo que piense ella es mi todo…. onda, si ella me dice como ‘tu tienes que ser hetero’. Yo sería hetero para que ella me quiera”.

Madre de Viviana Acevedo rompió el silencio

En conversación con Página 7, la madre de Viviana Acevedo, Lorena Oviedo, abordó las palabras de su hija y descartó haber reaccionado de mala manera ante la honesta revelación de su hija.

“Cuando vi ese momento, dije ‘¿y por qué iba a temer?’, yo también tengo amigos que son gays, bisexuales y lesbianas”, comenzó diciendo en el sitio.

Lorena Oviedo: “Es un tema zanjado”

“Lo que pasa es que mi carácter es más fuerte, entonces, pareciera como que yo no fuera a entender, pero sí, comprendo todas las cosas, y Viviana lo sabe”, añadió.

De esta forma, Lorena aclaró que “está conversado” y que “es un tema zanjado”, reiterando su apoyo irrestricto a Viviana. “Lo que pasa es que tú me miras y piensas ‘es pesada’, pero cuando me conoces, te das cuenta de que no soy como se muestra”, explicó.

Finalmente, la madre de la eliminada jugadora reveló cómo fue el momento en que se reencontró con su hija, luego de casi 1 mes y medio de encierro en el reality de Chilevisión.

“Fue de cariño, de hartos abrazos y besos. Yo creo que el amor en la familia es lo primordial”, concluyó la madre.

