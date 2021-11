Víctor Díaz, más conocido como Zafrada, se convirtió en el gran ganador de El Discípulo del Chef, que terminó este miércoles con su gran final.

El participante demostró todos sus dotes culinarios y logró obtener el preciado trofeo y los $15 millones que el programa entregó como premio.

Esto, tras darse a conocer los resultados de la votación de los televidentes, donde el joven obtuvo el 92,32% de las preferencias.

“Estoy súper contento, no por el premio, por el apoyo de la gente. Eso yo creo que es lo primordial. En esto de la televisión, si no tenemos el apoyo y cariño de la gente, no somos nadie. Entonces, muy agradecido de de toda la gente, de todo Chile. Se los agradezco de todo corazón”, dijo Víctor, emocionando hasta las lágrimas a su familia.

Su madre, quien estaba en el estudio, aprovechó la instancia para agradecer a Felipe Camiroaga, quien entrevistó a Víctor tras el terremoto y posterior maremoto que azotó a Iloca en 2010.

“Tenía mucha fe. Tiene unos ángeles en el cielo, sus abuelitos que lo apoyaron, que lo cuidan. Felipe, le agradezco mucho a Felipe, que me cuide a mi hijo siempre”, manifestó.