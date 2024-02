¿Rechazó a Bad Bunny? Porqué nunca escucharemos una canción de reggaetón de Maná

Fher, el vocalista de Maná, le cerró completamente las puertas al reggaetón y aseguró que el popular género músical “cae en la vulgaridad”.

El grupo de rock y pop mexicano será uno de los artistas que volverán a pisar la Quinta Vergara en febrero para el Festival de Viña 2024. Esto, luego de verse obligados a bajarse de la versión 2023 por problemas de salud de su cantante. Pero ahora tendrán su revancha.

¿Qué dijo Fher sobre el reggaetón?

En diciembre de 2023, Fher Olvera volvió a acaparar titulares al referirse al impacto del reggaetón en la actualidad en Latinoamérica.

“Estamos invadidos por el reggaetón”, dijo en una entrevista para El Mundo. “Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina. España tuvo muchísimas bandas de rock muy importantes, pero los reggaetoneros los tienen un poco ahogados”, insistió.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. El músico (64 años) contó que su hijo Dalí (16 años) lo instó a incursionar en el género urbano.

“Dalí me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny. Si estoy comiendo en París, quiero estar tranquilo”, aseguró.

En esa línea, Fher continuó al decir que “el lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”.

Es más, sobre el contenido de las canciones de reguetón, el mexicano declaró que “yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. Pocos ritmos del reguetón me gustan, y la mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

¿Qué día se presenta Maná en el Festival de Viña 2024?

Maná se presentará el martes 27 de febrero en el Festival de Viña y serán los encargados de abrir la tercera noche.

Ese día, también se presentará el comediante nacional Luis Slimming y cerrarán los australianos Men at Work.

Síguenos en