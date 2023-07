“Que se pruebe la verdad”: Mánager de Bombo Fica reiteró acusaciones contra Teatro Caupolicán pese a querella

Claudio Riquelme, representante del humorista nacional, no reculó en las declaraciones iniciales del comediante que apuntaron a un supuesto engaño del recinto en un evento a beneficio. "No es mentira lo que dijimos. De hecho, no está claro si pagaron o no", enfatizó.