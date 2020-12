La tía y mánager de Paloma Mami, Lorena Astorga, es una mujer muy activa en Instagram, sorprendiendo a sus más de 50 mil seguidores con fotografías y videos publicados de manera constante. Sin embargo, se mantuvo alejada por más de un mes de redes sociales, lo cual generó el asombro de quienes la siguen.

“Durante el mes de octubre estuve hospitalizada muy grave por más de 20 días, estuve en la UTI y la verdad quise vivir todo esto sola, sin redes, sin muchas amistades, sólo en familia. Saber que tu vida está en riesgo y que puedes dejar este mundo y a tu hijo sin su mamá, me hizo replantear mil cosas que venía haciendo mal y que tenía que cambiar“, dijo la periodista.

El motivo de esta ausencia se debió a las secuelas que le dejó una lipomarcación abdominal, cirugía que consiste en delinear ciertos músculos de esa zona corporal.

“En este post sólo me quiero referir en cómo nuestras malas decisiones pueden acabar o cambiar tu vida en unos segundos; en cómo nuestras inseguridades, nuestros miedos y sentirse no lo suficientemente linda para alguien, etc. Hay un sin fin de porqués que te lleva a tomar ciertos caminos que podrían haber sido absolutamente evitables de haber estado bien conmigo misma y con mi amor propio”, detalló.

La representante de la voz de Not Steady aseguró que, tras la fallida intervención realizada en un centro clínico que no quiso revelar el nombre, se le produjo “una infección gigantesca” en su cuerpo, lo que la mantuvo en estado grave en la Clínica San Carlos de Apoquindo.

“Estoy viva con una segunda oportunidad que claramente no puedo ni debo desperdiciar”, agregó Astorga, quien señaló que aún se mantiene en recuperación.